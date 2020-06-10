

До конца года в Хашури построят 13-километровую четырехполосную объездную дорогу

10.06.2020 23:56





До конца 2020 года в Хашури будет 13-километровая четырехполосная объездная магистраль, — сообщает Общественное телевидение.



Премьер-министр Георгий Гахария, министр сельского хозяйства Леван Давиташвили и губернатор региона Квемо-Картли Георгий Ходжеванишвили сегодня посетили строительные работы магистрали, которые не прерывались в период пандемии, как и другие системные инфраструктурные проекты.



Глава департамента автодорог Грузии Ираклий Карселадзе ознакомил премьер-министра с текущими работами на участке протяженностью 1,9 км, где будет построен 420-метровый мост, у которого будут самые высокие опоры в Грузии.



Премьер-министр заявил, что этот участок является неотъемлемой частью главной транзитной магистрали страны и значительно увеличит пропускную способность скоростной автомагистрали.



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