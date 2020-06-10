|
|
|
До конца года в Хашури построят 13-километровую четырехполосную объездную дорогу
10.06.2020 23:56
До конца 2020 года в Хашури будет 13-километровая четырехполосная объездная магистраль, — сообщает Общественное телевидение.
Премьер-министр Георгий Гахария, министр сельского хозяйства Леван Давиташвили и губернатор региона Квемо-Картли Георгий Ходжеванишвили сегодня посетили строительные работы магистрали, которые не прерывались в период пандемии, как и другие системные инфраструктурные проекты.
Глава департамента автодорог Грузии Ираклий Карселадзе ознакомил премьер-министра с текущими работами на участке протяженностью 1,9 км, где будет построен 420-метровый мост, у которого будут самые высокие опоры в Грузии.
Премьер-министр заявил, что этот участок является неотъемлемой частью главной транзитной магистрали страны и значительно увеличит пропускную способность скоростной автомагистрали.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна