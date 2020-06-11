

Гахария пообещал рост пенсий в Грузии, несмотря на кризис

11.06.2020 15:50





Пенсии в Грузии будут увеличиваться ежегодно, — заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Георгий Гахария.



Он напомнил, что с 1 июля пенсионеры старше 70 лет, как и было запланировано, будут получать больше на 30 лари (10 долларов). От этого данного ранее обещания правительство не отказалось, несмотря на то, что в государственный бюджет внесены изменения из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



«В новом бюджете был сохранен рост пенсий, предусмотренный в начале года, когда параметры были совершенно другими. С 1 июля пенсионерам старше 70 лет пенсия повысится на 30 лари (10 долларов) и достигнет 250 лари (околло 83 долларов)», — сказал Гахария.



При этом в высокогорных регионах пенсия лиц старше 70 лет после 1 июля увеличится до 300 лари (около 100 долларов).



«При любом показателе инфляции и экономического роста пенсия для пенсионеров до 70 лет увеличится минимум на 20 лари (около 7 долларов), а для лиц старше 70 – на 25 лари (около 8 долларов). Это минимум, который государство гарантировано готово предоставить пенсионерам», — сказал Гахария.



В начале 2020 года пенсию в Грузии на 20 лари повысили всем пенсионерам. В настоящее время размер пенсии по возрасту составляет 220 лари (около 73 долларов). Возрастная пенсия полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Всего в Грузии пенсию получают около 770,3 тысячи человек.



Специалисты отмечают, что в Грузии в последние годы отмечается не рост пенсий, а только их индексация в соответствии с падением курса национальной валюты. В 2012 году, когда партия «Национальное движение» проиграла выборы «Грузинской мечте», возрастная пенсия составляла 120 лари или 75 долларов.



При этом индексация пенсий является одной из рекомендаций Международного валютного фонда для Грузии.



В апреле Гахария заявил, что с 2021 года пенсия увеличится минимум на 20 лари, а для пенсионеров в возрасте за 70 лет — на 25 лари. Тогда премьер подчеркнул, что пенсия будет увеличиваться, чтобы защитить пенсионеров от инфляции.



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