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Грузинская компания намерена экспортировать маски в Италию, США, Россию, Австрию и Израиль


11.06.2020   15:53


Грузинская компания «Medifari», которая производит защитные маски для лица, ведет переговоры с Италией, США, Россией, Австрией и Израилем об экспорте этой продукции. Об этом сообщает сегодня грузинское правительственное новостное агентство Agenda.

«Мы пока не знаем точно, когда начнется экспорт. Цена также является предметом переговоров. У нас очень конкурентоспособная цена на грузинском рынке, одна маска для лица стоит 65 тетри. Мы поставляем маски в аптечные сети и разные организации, и снижаем цены в зависимости от объема заказа», — сообщила журналистам менеджер по продажам «Medifari» Мариам Бурчуладзе.

По ее словам, компания производит около четырех миллионов масок в месяц.

В марте около 10 грузинских компаний начали производство защитных медицинских масок на фоне начавшейся эпидемии коронавируса. Первая партия была приобретена правительством.

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