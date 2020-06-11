

Грузинская компания намерена экспортировать маски в Италию, США, Россию, Австрию и Израиль

11.06.2020 15:53





Грузинская компания «Medifari», которая производит защитные маски для лица, ведет переговоры с Италией, США, Россией, Австрией и Израилем об экспорте этой продукции. Об этом сообщает сегодня грузинское правительственное новостное агентство Agenda.



«Мы пока не знаем точно, когда начнется экспорт. Цена также является предметом переговоров. У нас очень конкурентоспособная цена на грузинском рынке, одна маска для лица стоит 65 тетри. Мы поставляем маски в аптечные сети и разные организации, и снижаем цены в зависимости от объема заказа», — сообщила журналистам менеджер по продажам «Medifari» Мариам Бурчуладзе.



По ее словам, компания производит около четырех миллионов масок в месяц.



В марте около 10 грузинских компаний начали производство защитных медицинских масок на фоне начавшейся эпидемии коронавируса. Первая партия была приобретена правительством.



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