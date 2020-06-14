

Самый популярный трэвел-журнал Болгарии советует безопасный отдых в Грузии

14.06.2020 13:36

Новости-Грузия



Крупнейший в Болгарии журнал о путешествиях – Vagabond, называл Грузию безопасным туристическим направлением и удивительной страной, «незатронутой нынешней пандемией».



Vagabond пишет, что 2020 год стал настоящим кошмаром для людей, «которые любят путешествовать по миру, открывать для себя новые ландшафты, культуры, еду и впечатления». Тем, кто страдает из-за закрытых границ и боится заражения, авторы материала рекомендуют обратить внимание на Грузию – страну, которая в 2010-х годах «стала новой звездой культурного, природного и гастрономического туризма».



«Грузия — настоящая жемчужина для любознательных путешественников. В 2020 году Грузия оказалась не только потрясающим пунктом назначения, но и безопасным», — говорится в материале.



Авторы отмечают, что, в отличие от «излюбленных и чрезмерно популярных туристических направлений», Грузия очень быстро предприняла меры по сдерживанию распространения нового коронавируса, благодаря чему в стране было зафиксировано относительно небольшое число случаев COVID-19.





«Грузия уделила особое внимание индустрии туризма. Были внедрены обязательные инструкции по мерам безопасности. Во время пандемии в 84 гостиницах двухнедельный карантин прошли более 22 тысяч людей, въехавших в страну. Это позволило сфере получить ценный опыт о том, как эффективно и безопасно работать в такой ситуации», — сказано в статье.



Vagabond добавляет, что власти подготовили для индустрии туризма специальный пакет экономических стимулов, чтобы бизнесу удалось «выжить» в условиях беспрецедентного кризиса.



«Благодаря всему этому, уже 1 июля Грузия откроет свои границы для всех тех, кто хочет посетить безопасный пункт назначения», — пишут авторы.



Гарантией безопасного путешествия в Грузию станут строгие протоколы, которые власти Грузии разработали для самых разных сфер экономической деятельности для предотвращения распространения COVID-19.



«На пунктах въезда, в ресторанах, транспорте и отелях действуют строгие протоколы о дезинфекции, проверках на COVID-19 и предотвращение распространения. Путешественники с положительным тестом на коронавирус будут проходить лечение в местных больницах или помещаться в карантин в местных отелях», — рассказывает Vagabond.



При этом журнал упоминает, что Грузии создала для туристов «зеленые зоны» на курортах, которые не затронуты COVID-19. Авторы Vagabond уверены, что в таких зонах путешественники получат «незабываемые впечатления» благодаря отдыху на природе и большому количеству мероприятий на свежем воздухе.





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