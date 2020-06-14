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GCAA: Грузии нет в списке ЕС по аэропортам с высоким риском заражения COVID-19
14.06.2020 14:33
Новости-Грузия
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) не считает Грузию зоной с высоким риском передачи коронавирусной инфекций. Исходя из этого, ни один из трех международных аэропортов страны не включен EASA в список опасных. Об этом говорится в заявлении Агентства гражданской авиации Грузии (GCAA).
EASA предписывает после полетов в аэропорты в зонах с высоким риском передачи COVID-19 проводить полную дезинфекцию самолетов специализированными средствами. Кроме того, экипажи самолетов должны быть снабжены универсальными комплектами для их защиты в случае потенциальных случаев заражения COVID-19.
«В разработанном Европейским агентством авиационной безопасности списке аэропортов Грузии нет, исходя из того, что Грузия не считается страной высокого эпидемиологического риска. Соответственно, от авиакомпаний не будут требовать принимать дополнительные меры в случае оперирования в Грузии», — сообщили в агентстве.
В ведомстве пояснили, что решили сделать разъяснения после того, как ресурс SchengenVisaInfo привел список EASA в статье под названием «Полный список аэропортов ЕС, помеченных как безопасные от COVID-19».
«Соответственно указанный в статье список не представляет список безопасных аэропортов», — заявили в ведомстве.
EASA составило список аэропортов, расположенных в районах с высоким риском заражения коронавирусом, опираясь на статистику Всемирной организации здравоохранения, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и других профильных организаций. Список регулярно обновляется.
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Регулярные и чартерные рейсы в другие страны полностью приостановлены в Грузии с 21 марта, осуществляются только перелеты для вывоза соотечественников из других стран и другие специальные рейсы.
С 1 июля Грузия начнет возобновлять международное авиасообщение. Между тем, внутренние авиарейсы в стране начнут выполнять уже 15 июня. К принятию пассажиров уже подготовили все пять аэропортов Грузии – как международные в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, так и местные в Местиа и Амбролаури.
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