

GCAA: Грузии нет в списке ЕС по аэропортам с высоким риском заражения COVID-19

14.06.2020 14:33

Новости-Грузия



Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) не считает Грузию зоной с высоким риском передачи коронавирусной инфекций. Исходя из этого, ни один из трех международных аэропортов страны не включен EASA в список опасных. Об этом говорится в заявлении Агентства гражданской авиации Грузии (GCAA).



EASA предписывает после полетов в аэропорты в зонах с высоким риском передачи COVID-19 проводить полную дезинфекцию самолетов специализированными средствами. Кроме того, экипажи самолетов должны быть снабжены универсальными комплектами для их защиты в случае потенциальных случаев заражения COVID-19.



«В разработанном Европейским агентством авиационной безопасности списке аэропортов Грузии нет, исходя из того, что Грузия не считается страной высокого эпидемиологического риска. Соответственно, от авиакомпаний не будут требовать принимать дополнительные меры в случае оперирования в Грузии», — сообщили в агентстве.



В ведомстве пояснили, что решили сделать разъяснения после того, как ресурс SchengenVisaInfo привел список EASA в статье под названием «Полный список аэропортов ЕС, помеченных как безопасные от COVID-19».



«Соответственно указанный в статье список не представляет список безопасных аэропортов», — заявили в ведомстве.



EASA составило список аэропортов, расположенных в районах с высоким риском заражения коронавирусом, опираясь на статистику Всемирной организации здравоохранения, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и других профильных организаций. Список регулярно обновляется.



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Регулярные и чартерные рейсы в другие страны полностью приостановлены в Грузии с 21 марта, осуществляются только перелеты для вывоза соотечественников из других стран и другие специальные рейсы.



С 1 июля Грузия начнет возобновлять международное авиасообщение. Между тем, внутренние авиарейсы в стране начнут выполнять уже 15 июня. К принятию пассажиров уже подготовили все пять аэропортов Грузии – как международные в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, так и местные в Местиа и Амбролаури.



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