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Назначены чартерные рейсы в Берлин и Париж
19.08.2020 13:24
Агентство гражданской авиации выдало компании Georgian Airways разрешение на выполнение чартерных рейсов в Берлин и Париж.
Рейсы будут выполняться по следующему расписанию:
• 21 августа Тбилиси — Берлин — Тбилиси (вылет 09:30 часов, прибытие 17:50 часов);
• 28 августа Тбилиси — Париж — Тбилиси (вылет 08:15 часов, прибытие 19:00 часов);
Georgian Airways выполняет чартерные рейсы по нескольким европейским направлениям, расписание полетов публикуется на сайте авиакомпании, в начале каждого месяца.
Ранее, министр экономики Грузии Натия Турнава призвала граждан приобретать билеты только на те авиарейсы, расписание которых официально опубликовано на страницах Агентства гражданской авиации и министерства экономики Грузии. Министр указала на то, что авиакомпания Georgian Airways продает билеты по некоторым направлениям без согласования с официальными структурами.
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