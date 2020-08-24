

Минфин Грузии: Иностранные кредиты необходимы для стабильности экономики

24.08.2020 16:10





Рост долга Грузии в 2020 году в основном связан со значительной финансовой помощью, полученной стране от международных финансовых институтов, об этом заявил замминистра финансов Николоз Гагуа.



Снижение экономической активности в стране, вызванное ограничениями из-за риска распространения коронавируса, а также масштабная помощь государства пострадавшим слоям населения, привела к росту дефицита бюджета почти до 8%. Одним из основных источников покрытия образовавшегося дефицита стала помощь от международных финансовых институтов, которая, с другой стороны, привела к увеличению внешнего долга страны.



"Практически каждая страна в мире радикально увеличила свой долг, и единственная причина этого - пандемия. Надеюсь, все мы понимаем, что это произошло не только в Грузии", - отметил Гагуа.



По оценке международного рейтингового агентства Fitch, отношение общего государственного долга Грузии к ВВП вырастет до 58,5% в 2020 году с 39,8% в 2019 году, а затем снизится до 56,9% в 2021 году.



"Высокая доля в долге, выраженная в иностранной валюте (77,7%, 2019 г.), порождает валютный риск. Повышенные фискальные риски частично смягчаются высокой долей многостороннего долга (73% от общего долга, 2019 г.), низкими процентными затратами и длительными сроками погашения", - говорится в отчете агентства.



Fitch ожидает, что внешнее финансирование будет удовлетворяться за счет льготных официальных заимствований, что поможет сохранить внешние резервы



Согласно госбюджету на 2020 год, принятому в июне текущего года, предельный объем государственного долга страны увеличится на 4,5 миллиарда и составит 27,3 миллиарда лари. При этом предельный объем внешнего долга составил 21,4 миллиарда лари, а внутреннего – 5,9 миллиарда.



Замминистра финансов Николоз Гагуа отмечает, что из-за пандемии сильно пострадала экономика страны, практически все ее сектора.



"Мы привлекли значительную финансовую помощь в размере 1,5 миллиарда долларов от международных финансовых институтов. С одной стороны, это долг, а с другой - гарантия того, что экономика страны и ее макроэкономическая стабильность гарантированы", - заявил Гагуа.



По его мнению, существует возможность значительно снизить долговую нагрузку уже в следующем году, параллельно со стабилизацией ситуации с пандемией.



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