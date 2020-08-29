

S&P оставила без изменений суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне «BB»

29.08.2020 23:51





Международная рейтинговая компания Standard & Poor’s оставила суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне BB и прогноз «стабильный» без изменений, информирует Министерство экономики Грузии.



По сообщению Минэкономики, данное решение S&P особенно важно, так как оно принято с учетом негативного влияния коронавируса на экономику Грузии.



Согласно отчету, S&P считает возможным повысить кредитный рейтинг Грузии, если экономический рост отразится на более высоких уровнях доходов и при расширении диверсификации экспорта, как с точки зрения номенклатуры продукции, так и с точки зрения географии.



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