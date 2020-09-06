

Премьер фермерам: Если вы видите, что местные власти не активничают, возьмите и встряхните их

06.09.2020 22:24





Если вы видите, что местные власти не активничают, возьмите и встряхните их. Нет ничего более достойного, чем служить рядовому человеку, - такими словами обратился премьер-министр Георгий Гахария к фермерам в Зугдиди, выступая на фестивале ореха «Тхилоба 2020».



По словам Гахария, государство должно встать рядом с каждым ферером.



«В конечном итоге мы все вместе должны суметь достойно обеспечивать наши семьи, укрепить село, город, регион и страну. Это наша цель. Несмотря ни на что, мы должны уделять еще больше внимания нашему сельскому хозяйству. Это стало ясно во время пандемии, когда элементарно стал проблемой импорт в страну товаров первичного спроса. Сегодня можно сказать, что, несмотря на пандемию, экспорт сельскохозяйственной продукции из страны растет. Здесь займет свою нишу и фундук. Самое главное, хочу пожелать вам мира, чтобы каждый из нас увидел эффективный результат своего ежедневного труда. Нет ничего важнее, чем доход, полученный добросовестным трудом и последующее чувство гордости. Считайте, что государство, местные власти, министерство должны полностью служить вам. Сегодня я говорил рядовым фермерам, если вы видите, что местные власти не активничают, возьмите и встряхните их. Нет ничего достойнее, чем служить рядовым людям», - сказал Гахария.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







