

Туркменистан и Грузия обсудили эффективные пути перевозок и поставок грузов

07.09.2020 21:31





Онлайн встреча прошла сегодня между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Об этом сообщает МИД Туркменистана.



Министры рассмотрели взаимодействие по развитию совместных транспортно-транзитных коридоров. Особый акцент сделан на активизацию проекта международного транспортного коридора «Каспийское море - Черное море», включая нормативно-правовую часть. Также подчеркнута значимость проекта Lapis Lazuli в контексте акселерации межрегионального торгово-экономического взаимодействия. Отмечена важность бесперебойных перевозок и поставок путем эффективного использования автомобильных путей и морских портов. В этой связи высказана необходимость проведения очередного заседания Межправительственной туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.



В ходе видеоконференции также обсуждались возможности активизации культурно-гуманитарного сотрудничества.



Стороны подчеркнули необходимость продолжения межмидовских, межотраслевых консультаций.



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