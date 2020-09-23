|
|
|
В нацбанке объяснили причину падения лари «предвыборным ажиотажем»
23.09.2020 17:11
«Предвыборный ажиотаж и неопределенность» — в этом, по мнению президента Национального [центрального] банка Грузии Кобы Гвенетадзе кроется причина обесценивания национальной валюты — лари.
«Целью интервенции нацбанка не является укрепление или обесценивание лари. Напомню — в Грузии действует плавающий режим обмена валют. Это оптимальный выбор для таких маленьких и открытых экономик, как наша. Инвестиции, сделанные в период пандемии, не мешают рыночному обращению лари. Цель наших нынешних интервенций — предоставить рынку иностранную валюту.
Несмотря на то, что в условиях плавающего курса невозможно сказать, что можно считать ровным курсом той или иной валюты, с большой вероятностью, сегодня лари более обесценен, нежели идет ровно. После преодоления неопределенности из-за пандемии и завершения предвыборного ажиотажа курс вернется на ровные показатели», — написал он в Facebook и пообещал, что Нацбанк Грузии преодолеет нынешний кризис «с минимальными потерями».
По состоянию на 23 сентября, официальный курс лари по отношению к одному доллару и евро — 3,25 и 3,83 соответственно. В коммерческих банках и обменных пунктах валюта стоит дороже.
Также, сегодня нацбанк уже третий раз за сентябрь продаст 40 миллионов долларов США.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна