

В нацбанке объяснили причину падения лари «предвыборным ажиотажем»

23.09.2020 17:11





«Предвыборный ажиотаж и неопределенность» — в этом, по мнению президента Национального [центрального] банка Грузии Кобы Гвенетадзе кроется причина обесценивания национальной валюты — лари.



«Целью интервенции нацбанка не является укрепление или обесценивание лари. Напомню — в Грузии действует плавающий режим обмена валют. Это оптимальный выбор для таких маленьких и открытых экономик, как наша. Инвестиции, сделанные в период пандемии, не мешают рыночному обращению лари. Цель наших нынешних интервенций — предоставить рынку иностранную валюту.



Несмотря на то, что в условиях плавающего курса невозможно сказать, что можно считать ровным курсом той или иной валюты, с большой вероятностью, сегодня лари более обесценен, нежели идет ровно. После преодоления неопределенности из-за пандемии и завершения предвыборного ажиотажа курс вернется на ровные показатели», — написал он в Facebook и пообещал, что Нацбанк Грузии преодолеет нынешний кризис «с минимальными потерями».



По состоянию на 23 сентября, официальный курс лари по отношению к одному доллару и евро — 3,25 и 3,83 соответственно. В коммерческих банках и обменных пунктах валюта стоит дороже.



Также, сегодня нацбанк уже третий раз за сентябрь продаст 40 миллионов долларов США.



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