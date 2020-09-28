

Давиташвили: Мы не ожидаем роста цен на хлеб, несмотря на то, что давление большое

28.09.2020 20:50





По словам министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили, повышения цен на хлеб не ожидается.



Как заявил министр в программе «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс» в связи с повышением цен на часть продуктов питания из-за обесценивания лари, в стране имеются достаточные запасы пшеницы.



«В настоящий момент мы полностью контролируем цены на хлеб. Это самая чувствительная категория, и я хочу со всей ответственностью сказать населению, что мы не ожидаем роста цен, несмотря на большое давление.



У нас имеются максимальные запасы пшеницы, индустриальные запасы на мельницах более 100 тысяч тонн, и к этому добавляется местное производство фермеров, что дает нам возможность поддерживать стабильные цены на муку и чтобы у хлебопеков не было предпосылки повышения цен на хлеб», - сказал министр.



Что касается программы страхования от роста цен 9 продуктов питания под влиянием обменного курса, по словам министра, выделенные на проект 10 миллионов были потрачены не полностью, а сэкономленная сумма направлена на финансирование других проектов.



«Разумеется, мы далеки от мысли, что удержим все цены на отметке, которая была до пандемии. Это невозможно, и на это не хватило всего бюджетного ресурса», - сказал министр.



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