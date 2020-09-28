

В рамках Программы EU4Energy обсудили выполнение Закона об энергии и водоснабжении в Грузии

28.09.2020 21:39





23 сентября в рамках Проекта управления EU4Energy были проведены переговоры на высоком уровне по вопросам политики и техническое совещание по вопросам выполнения Закона об энергетике и водоснабжении и связанных с ним правовых актов и рыночных реформ в Грузии.



В онлайн-мероприятии приняли участие заместитель министра экономики и устойчивого развития Давид Твалабеишвили, директор Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач, сотрудники Представительства ЕС в Грузии, Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, Корпорации нефти и газа Грузии ( GOGC), Грузинской газотранспортной компании и Грузинской энергетической биржи.



В ходе мероприятия участники пришли к выводу, что, несмотря на то, что Закон «Об энергии и водоснабжении» играет важную роль в развитии энергетического сектора Грузии в соответствии с европейскими принципами, по-прежнему необходим ряд подзаконных актов для практического применения рыночных принципов, предусмотренных законом.



Участники также установили, что в газовом секторе наиболее важными следующими шагами являются утверждение правительством концепции рынка природного газа в октябре 2020 года с последующим принятием правил рынка природного газа в 2021 году.



Кроме того, согласно закону, GOGC и распределительные компании должны разделиться к концу 2021 года, чтобы обеспечить свободный и прозрачный доступ третьих сторон к сети.



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