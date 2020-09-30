

США и ЕС приветствуют принятие поправок в Трудовой кодекс Грузии

30.09.2020 14:28





США и ЕС приветствуют принятие поправок в Трудовой кодекс Грузии

Представительства Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки приветствуют принятые изменения в Трудовой кодекс Грузии.



По словам посла ЕС Карла Харцеля, поправки к Трудовому кодексу и принятие Закона об инспекции труда является для страны важным шагом вперед:



«Мы поздравляем парламент Грузии с внесением значительных изменений в Трудовой кодекс и принятием Закона об инспекции труда. Это значительный шаг вперед с точки зрения обеспечения условий труда в Грузии и убедительные свидетельства того, что Грузия выполняет свои обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС», — говорится в сообщении.



По словам Карла Харцеля, особенно важны изменения в сфере защиты трудовых прав и прав сотрудников, а также изменения касающиеся оплаты сверхурочной работы, защиты от коллективных увольнений, борьбы с дискриминацией и обеспечения гендерного равенства.



Посольство США также приветствует принятие поправок в Трудовой кодекс. В заявлении посольства говорится, что соблюдение работодателями международно признанных стандартов имеет особое значение для инклюзивного роста, укрепления экономической стабильности и создания лучшего инвестиционного климата.



«Этот закон является важным шагом вперед в соблюдении международных стандартов и укреплении торговых отношений. Посольство США будет внимательно следить за внедрением этих изменений, включая продление мандата инспекций труда, что будет иметь решающее значение для обеспечения справедливого обращения с рабочими», — говорится в заявлении.



Как писало Netgazeti, накануне 29 сентября парламент Грузии принял поправки к Трудовому кодексу. Законопроект включает такие вопросы, как условия трудовых контрактов, выплаты сверхурочных и декретный отпуск, регулирование времени стажировки и многое другое.



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