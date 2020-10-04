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Возобновляется регулярное авиасообщение по направлению Кутаиси-Рига
04.10.2020 13:08
Международный аэропорт Кутаиси возобновляет прием регулярных авиарейсов. Как сообщили в Объединении аэропортов Грузии, с 4 октября после 6-месячного перерыва будет осуществлен первый регулярный рейс Рига-Кутаиси-Рига.
По их информации, крупнейшая в Европе венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air на первом этапе будет выполнять рейсы авиалинии Рига-Кутаиси-Рига только один раз в неделю.
Как отмечают в Объединении аэропортов Грузии, количество рейсов и направлений будет постепенно увеличиваться в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране.
Отмечается, что, исходя из ограничений, введенных во время пандемии COVID-19, в международном аэропорту Кутаиси производились только чартерные, учебные и некоммерческие посадки.
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