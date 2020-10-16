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В ноябре из Тбилиси в Ригу и Париж будет выполняться несколько регулярных рейсов в неделю
16.10.2020 18:22
По информации Тбилисского международного аэропорта, в ноябре из Тбилиси в Ригу и Париж будет выполняться несколько регулярных рейсов в неделю.
По их данным, расписание полетов следующее:
Тбилиси — Рига — Тбилиси — вторник, четверг, суббота;
Тбилиси — Париж — Тбилиси — среда, воскресенье.
«Люди, въезжающие в Латвию, должны пройти 10 дней самоизоляции. Для использования Латвии в качестве транзита максимальное время пребывания в аэропорту не должно превышать 12 часов. Граница Франции безоговорочно открыта с Грузией, границу которой можно пересекать как по приглашению, так и по виду на жительство, а также в целях туризма», — говорится в информации Тбилисского международного аэропорта.
Согласно решению правительства, в ноябре планируется возобновить прямые рейсы из аэропортов Тбилиси и Кутаиси в Европу.
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