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В ноябре из Тбилиси в Ригу и Париж будет выполняться несколько регулярных рейсов в неделю


16.10.2020   18:22


По информации Тбилисского международного аэропорта, в ноябре из Тбилиси в Ригу и Париж будет выполняться несколько регулярных рейсов в неделю.

По их данным, расписание полетов следующее:

Тбилиси — Рига — Тбилиси — вторник, четверг, суббота;
Тбилиси — Париж — Тбилиси — среда, воскресенье.

«Люди, въезжающие в Латвию, должны пройти 10 дней самоизоляции. Для использования Латвии в качестве транзита максимальное время пребывания в аэропорту не должно превышать 12 часов. Граница Франции безоговорочно открыта с Грузией, границу которой можно пересекать как по приглашению, так и по виду на жительство, а также в целях туризма», — говорится в информации Тбилисского международного аэропорта.

Согласно решению правительства, в ноябре планируется возобновить прямые рейсы из аэропортов Тбилиси и Кутаиси в Европу.

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