

Ассоциация рестораторов и представителей ресторанной сферы требует встречи с премьер-министром

20.10.2020 16:35





Ассоциация рестораторов и представителей ресторанной сферы требует встречи с премьер-министром и решения проблем в этой сфере. По их словам, ограничения создали большие проблемы в этой сфере.



По словам основателя Ассоциации рестораторов Шота Бурджанадзе, речи идет о том, чтобы встреча с премьер-министром была запланирована в ближайшее время.



«Мы обращаемся к премьеру по поводу встречи, у нас есть определенная коммуникация, и речь идет о том, чтобы встреча была назначена в ближайшие дни. Для нас важно, чтобы налоговое давление в текущей ситуации было снято, произошло вмешательство в отношения с банками, которые являются каббальными, государство должно вмешаться во взаимоотношения с банками. Наше требование — рассказать о проблемах.



Проблемы в сфере в условиях пандемиями были постоянно, но в определенной степени сфера справлялась с проблемами, но закрытие ресторанов в 22:00 полностью изменило ситуацию. Помимо материального ущерба, мы говорим о безработице среди тех, кто тут трудоустроен», — заявил Бурджанадзе.



Представители ресторанной сферы также требуют увеличения времени работы ресторанов.



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