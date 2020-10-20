

Грузинские бизнесмены попросили премьера продлить налоговые льготы

20.10.2020 20:53





Грузинские бизнесмены обратились к премьер-министру Георгию Гахария с просьбой расширить льготы, которыми бизнес пользовался весной на фоне эпидемии коронавируса.



Премьер-министр Георгий Гахария сегодня провел встречу с представителями бизнес-сектора, чтобы обсудить сложившуюся из-за пандемии коронавируса ситуацию.



Президент Ассоциации бизнесменов Грузии и президент Wissol Group Сосо Пхакадзе призвал правительство помочь гостиничной индустрии и попросил Гахария отменить налог на прибыль, который в апреле уже был отложен на четыре месяца.



Он также призвал правительство продлить на шесть месяцев льготы, согласно которым, предприятия, которые платили зарплату ниже 1500 лари на одного работника, платили только часть подоходного налога, а те, которые платили зарплату в 750 лари в месяц, были полностью освобождены от подоходного налога. Срок этой льготы истекает 1 ноября.



«Что касается помощи гражданам в размере 200 лари, если я правильно помню, премьер упомянул, что эти выплаты будут продолжаться, другой конкретики не было, хотя правительство, как мы узнали, собирается не только продолжить эту помощь, но и принять новый пакет мер», — сказал Пхакадзе после встречи с премьер-министром.



Пхакадзе подчеркнул, что пандемия продолжается и правительству придется принять определенные меры для помощи бизнесу.



«Скажу честно, мы максимально старались сохранить все рабочие места. Однако было несколько случаев, когда люди были в неоплачиваемых отпусках, особенно в апреле-мае. Именно налоговые льготы с точки зрения подоходного налога максимально помогли нам сохранить очень большое количество, 98% наших сотрудников. Эти сроки, как я уже сказал, истекают в конце этого месяца, и очень важно, чтобы мы сохранили людей в разных компаниях. Государство должно принять решение в этом отношении. Я уверен, что правительству придется принять определенные меры, что является рациональным и правильным», — заявил Пхакадзе.





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