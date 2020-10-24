

Алиев считает очень высоким уровень сотрудничества между Азербайджаном и Грузией

24.10.2020 13:37





Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал отношения между Грузией и Азербайджаном успешным примером сотрудничества в регионе Южного Кавказа. Об этом Алиев заявил в интервью японскому изданию Nikkei, которое также было опубликовано на официальном сайте президента Азербайджана.



«Конечно, мир полностью изменит ситуацию в регионе; Я надеюсь увидеть время, когда три страны Южного Кавказа будут сотрудничать. Например, сейчас уровень сотрудничества между Азербайджаном и Грузией очень высокий. Мы — стратегические партнеры, и у нас прекрасные отношения с нынешним правительством Грузии. Мы поддерживаем друг друга, мы хорошие друзья и хорошие соседи. Посмотрите, сколько проектов мы реализуем вместе. Транспортировка нефти, газа, энергоресурсов, железнодорожное сообщение, Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP и многие другие. Думаю, что Азербайджан является первым или вторым по величине инвестором в Грузии, наряду с Турцией; первый или второй из крупнейших налогоплательщиков», — отметил президент Азербайджана.



По словам Ильхама Алиева, в середине 1990-х годов с Запада поступали предложения о строительстве газопровода через Армению, поскольку это был бы самый короткий маршрут.



«Кстати, в середине 1990-х, когда обсуждалось строительство трубопровода, с Запада поступали определенные предложения, чтобы этот трубопровод проходил через Армению. Но для этого Армения должна была освободить эти территории, и тогда газопроводы могли пройти из Азербайджана в Армению, затем в Нахичевань и Турцию. Это был кратчайший маршрут. Если вы посмотрите на карту, то увидите, как газопровод идет в обход Армении. Однако армяне думали, что мы не сможем реализовать проект строительства трубопровода. Поэтому они отказались и, думаю, теперь серьезно об этом сожалеют. Из-за оккупации они оказались в тупике», — сказал Алиев.





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