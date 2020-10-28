

Нацбанк Грузии отказался менять монетарную политику

28.10.2020 21:05





Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 8%, говорится в сообщении Нацбанка.



Ставка рефинансирования — это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.



С апреля 2020 года Национальный банк стал смягчать монетарную политику после долгого периода ужесточения. Курс ужесточения начался в сентябре 2019 года для нейтрализации инфляционного давления, вызванного снижением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь выросла с 6,5% до 9%.



Годовой уровень инфляции в сентябре составил 3,8% при целевом показателе 3%. Согласно прогнозу, при прочих равных условиях, тенденция к снижению годовой инфляции сохранится и в 2021 году она будет близка к целевому показателю.



«Принимая решение, Комитет монетарной политики также учел неопределенность, связанную с ускорением распространения вируса и увеличением геополитических рисков. Исходя из этого, постепенный выход (нормализация) из ужесточенной монетарной политики и ее темпы будут зависеть от инфляционных ожиданий и динамики экономической активности», отмечает Нацбанк.



Следующее заседание комитета по монетарной политике состоится 9 декабря.



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