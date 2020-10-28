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Премьер: Предстоящие 5 лет станут годами экономического роста


28.10.2020   21:19


Премьер-министр Грузии Георгий Гахария обещает, что в ближайшие 5 лет в Грузии произойдет ощутимый экономический рост, который станет одним из самых высоких в Восточной Европе.

«Глобальная пандемия охватила все сферы нашей социальной жизни <…> Мы не можем останавливаться, потому что понимаем, что дорого каждое рабочее место в этой стране. Так что мы продолжим строить дороги, строить университеты, открывать и строить футбольные стадионы, мы будем делать все это вместе. Мы должны понимать и верить, что в течение следующих 5 лет экономический рост Грузии будет одним из самых высоких в Восточной Европе», — сказал премьер.

Георгий Гахария в очередной раз вспомнил о большом инфраструктурном плане, который «Грузинская мечта» анонсирует в рамках предвыборной кампании. Напомним, по заявлению главы Кабмина, в предстоящие 4 года партия власти обещает потратить более 6 млрд. долларов на инфраструктурные проекты.

«В последние годы мы видим, какие новшества, комфортная среда проживания создаются в Тбилиси. Тбилиси с каждым годом становится все более европейским городом. Но не будем забывать, мы обязаны думать и заботиться о стране. У нас должны быть равные условия для всех граждан», — сказал премьер.

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