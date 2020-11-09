

Проведение CIIE в условиях пандемии COVID-19 - настоящий героизм – эксперт

09.11.2020 21:27





Организация и проведение третьей Китайской международной импортной выставки /China International Import Expo, CIIE/ в условиях мировой пандемии коронавируса нового типа /COVID-19/ -- настоящий героизм. Об этом в интервью Синьхуа заявил доктор Экономических наук Грузии, профессор Вахтанг Чараия.



По его словам, мероприятие призвано вселить уверенность в деловой среде Китая на фоне спада мировой экономики из-за распространения пандемии COVID-19. "Уверен, что выставка CIIE придаст новый импульс глобальной экономике, так как прошедшие первая и вторая выставки принесли плодотворные результаты", - подчеркнул он.



Грузинский эксперт отметил, что активное участие в крупномасштабных международных форумах по всему миру жизненно важно на пути к укреплению экономики. "КНР -- один из выдающихся партнеров в этом отношении, и уникальная страна со значительными возможностями".



Грузия в течение трех лет подряд принимает участие в CIIE, которая является ведущей экономической и торговой платформой, созданной Китаем, являющимся наиболее эффективной экономикой в мире, считает эксперт. В последние годы китайские инвесторы развивают различные проекты в Грузии, добавив, что стороны имеют широкое пространство для сотрудничества в торговой сфере.



"Представлять Грузию на CIIE особенно в контексте режима свободной торговли с этой страной, особенно интересно и может быть многообещающим. Согласно данным на 2020 год, КНР является экспортным рынком номер один для Грузии, но нам еще предстоит проделать большую работу с точки зрения диверсификации продукции, для которой такие мероприятия являются исключительной возможностью", -- добавил он.



По мнению В. Чараия, чтобы "завоевать" какой-либо зарубежный рынок, недостаточно иметь качественный товар в своей стране, нужно представить эту продукцию зарубежным партнерам и потребителям. "Выставка CIIE -- необыкновенная возможность для этого", -- заключил грузинский экономист.



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