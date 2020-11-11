

Ника Шенгелия: Потеря Грузией транзитной функции маловероятн

11.11.2020 14:27





Опубликовано состоящее из 9 пунктов соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое подписали президент президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин.



В результате достигнутых договоренностей Азербайджану и Армении была предоставлена возможность принять некоторые независимые решения.



По мнению экспертов, Азербайджану предоставляется коридор в направлении города Нахичевань. Это разрушит устоявшуюся за 30 лет ситуацию в регионе и создаст новую реальность. В частности, будет ограничено монопольное влияние России, в то же время Турция становится важным геополитическим игроком в регионе.



Эксперт по экономическим вопросам Ника Шенгелия считает, что в ближайшем будущем не стоит ждать каких-либо инфраструктурных изменений в регионе в связи с этим решением. По словам экономиста, маловероятно, что Грузия утратит функцию транзитной страны.



«Соглашение не приведет к созданию какой-либо новой инфраструктуры в ближайшем будущем, и Грузия не потеряет функцию транзитной страны. Даже если такой вопрос встанет на повестке дня, на это уйдут годы. Это говорит о том, что в регионе будет спокойно. Напряженность в регионе снизится, и приток инвестиций будет восстановлен. Я не исключаю, что регион Южного Кавказа вновь станет привлекательным и интересным для инвестиций», - сказал Ника Шенгелия.



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