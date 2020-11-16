

Регулирующая комиссия не ожидает подорожания коммунальных тарифов

16.11.2020 20:43





Ни одна из компаний, действующих в секторе электроэнергетики, не обращалась в Национальную комиссию по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC), в целях повышения тарифов, сообщает комиссия.



В ведомстве прокомментировали вопрос вероятности подорожания электричества и водоснабжения. Отмечается, что с тарифной заявкой в комиссию пока никто не обращался.



«Электрораспределительные и водораспределительные компании в начале июля обратились в GNERC для установления плановых тарифов на 2021-2023 годы. На основании этого Комиссия начала публичное административное производство, соответствующая информация была размещена на веб-сайте ведомства, а также распространена различными СМИ», сказано в сообщении комиссии.



На основании тарифной методологии, тарифы у энерго и водораспределительных компаний, оперирующих в стране, «Теласи», «Энерго про Джорджиа», Georgian Water and Power, «Руставис цкали», и «Мцхетис цкали», установлены по 31 декабря 2020 года включительно.



Комиссия поясняет, что ни одна из заявок не содержит требования о повышении или снижении тарифа, а только технические и экономические показатели компаний за прошлый год.



Между тем часть экспертов считает, что действующие сейчас тарифы на электроэнергию и воду вряд ли будут сохранены в следующем, 2021 году. Когда устанавливались тарифы, обменный курс национальной валюты был на уровне 2,5 лари за один доллар. Сегодня курс лари составляет 3,29 за один доллар.



Что касается тарифа на газ, то он не изменится в ближайшие два года. Жители Тбилиси за кубометр газа платят 46 тетри, а в регионах — около 56-59 тетри. Тариф вступил в силу с 1 января 2020 года и будут действовать до 31 декабря 2022 года.



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