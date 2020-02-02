

ЕС направит в Китай 12 тонн защитного снаряжения

02.02.2020 14:37





После получения от Китая запроса на защитное снаряжение от коронавируса координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации обратился ко всем государствам-членам союза за содействием в доставке китайской стороне необходимых средств индивидуальной защиты, заявил член Еврокомиссии по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич, передает «Интерфакс».



"В качестве немедленной первой реакции государства-члены выделили в общей сложности 12 тонн защитного снаряжения, уже находящегося на пути в Китай", - сообщается в коммюнике, распространенном в Брюсселе.



Ленарчич подтвердил обещание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен премьеру Госсовета КНР Ли Кэцяну, сделанное в телефонном разговоре на прошлой неделе, предоставить любую необходимую помощь Китаю в его усилиях по сдерживанию распространения коронавируса.



"Комиссия продолжит оказывать поддержку Китаю", - заверил еврокомиссар.



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