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Военная полиция задержала вице-полковника Сил обороны Грузии
02.02.2020 19:07
Военная полиция задержала командира охранного батальона армейского логистического центра Сил обороны Грузии, вице-полковника Георгия Джоджишвили по обвинению в незаконном присвоении имущества Минобороны. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.
Информацию о начале следствия против вице-полковника в субботу распространил телеканал «Мтавари архи». Утверждалось, что два года назад Джоджишвили украл с военного объекта, дислоцированного недалеко от города Гори, большое количество материалов, которые он использовал для строительства собственного дома.
Несмотря на то, что против вице-полковника было заведено уголовное дело и о факте кражи было известно, Джоджишвили продолжал служить в восточном логистическом центре.
В министерстве обороны заявляют, что военная полиция начала расследовать дело 18 декабря 2019 года. Между тем, факты присвоения имущества со стороны Джоджишвили происходили в 2018 году, а также в первом и втором кварталах 2019 года.
«По делу провели целый ряд следственных действий, допрошены были свидетели, которые располагали важной информацией, связанной с делом. Также назначены были соответствующие экспертизы в Национальном бюро экспертизы имени Самхараули. Параллельно проведена была внутриведомственная ревизия», — говорится в сообщении Минобороны.
На основании добытых доказательств прокуратура обратилась к суду с ходатайством о задержании вице-полковника. 1 февраля суд разделил позицию стороны обвинения, после чего Джоджишвили был задержан в качестве обвиняемого и переведен в изолятор предварительного заключения.
«С 23 по 25 декабря включительно Джоджишвили находился на бюллетене, а в последующий период, в январе – был в отпуске. В это время обязанности командующего батальоном исполнял глава штаба Шота Таварткиладзе», — заявляют в ведомстве.
Следствие против вице-полковника продолжается по статье «противоправное присвоение имущества, совершенное с использованием служебного положения и повлекшие значительный ущерб».
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