

Два человека задержаны в Ахалкалаки по обвинению в попытке убийства четырех человек

08.02.2020 18:14





Сотрудники Управления детективов и Ахалкалакского районного управления Департамента полиции Самцхе-Джавахетии Министерства внутренних дел Грузии задержали двух лиц: С.С. 1991 года рождения и С.С. 1991 года рождения по обвинению в попытке умышленного убийства двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах.



Как сообщает МВД, следствием установлено, что обвиняемые в Ахалгори, на почве личного конфликта, используя холодное оружие, нанесли множественные телесные повреждения А.А. 1990 года рождения, М.К. 1996 года рождения, С.А. 1998 года рождения и уроженцу РФ А.А. 1992 года рождения.



Расследование ведется по «а» подпункту 3-й части статьи 19-109 УК Грузии, что подразумевает попытку умышленного убийства двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах. Преступление предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет.



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