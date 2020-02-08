

США передали грузинским спасателям новые специализированные внедорожники

08.02.2020 19:21





Бюро по оборонному сотрудничеству США передало грузинским пожарным-спасателям шесть новых специализированных внедорожников Toyota Land Cruiser. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.



«Автомобили полностью соответствуют международным стандартам и рассчитаны на проведение спасательных операций в условиях сложного рельефа», — говорится в сообщении ведомства.



В Службе отмечают, что новая спецтехника сделает их работу еще более эффективной, поскольку во время чрезвычайных ситуаций спасатели смогут быстро добраться даже в удаленные высокогорные села.



Один внедорожник в ближайшее время передадут пожарно-спасательному отделению аджарского района Хуло, еще один – отделению Местиа в Сванетии. Остальные машины будут числиться в главном управлении быстрого реагирования на ЧС.



Офис оборонного сотрудничества США выделил грузинское стороне новые внедорожники в рамках грантового соглашения. Официальная церемония передачи спецтехники прошла сегодня на базе быстрого реагирования Службы по управлению ЧС.



На мероприятии присутствовал представитель офиса оборонного сотрудничества США, майор Квинтин Долс. За оказанную помощь благодарность ему выразил глава департамента пожарно-спасательных сил Службы, полковник Давид Хухишвили.



«Служба по управлению чрезвычайными ситуациями активно сотрудничает с офисом оборонного сотрудничества США как с точки зрения развития материально-технической базы ведомства, так и по направлению усиления возможностей личного состава», — отмечают в грузинской спасательной службе.



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