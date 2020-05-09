

Полиция выявила 69 фактов нарушения режима чрезвычайного положения

09.05.2020 12:31





По данным Министерства внутренних дел, за последние 24 часа, в результате осуществленного правоохранителями мониторинга, в масштабе всей Грузии выявлено 69 новых фактов нарушения ограничений режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа. По информации ведомства, с 21:00 часов 8 мая до 06:00 часов 9 мая в масштабе всей страны полиция оштрафовала 55 гражданин за нарушение т.н. комендантского часа.



Кроме того, за нарушение ограничения на собрание более 3-х человек в публичном пространстве и несоблюдение 2-метровой социальной дистанции сотрудниками МВД оштрафованы 12 граждан. За нарушение правил перевозки граждан и перемещения на автомобиле правоохранителями оштрафованы еще 2 лица.



«МВД вновь призывает граждан соблюдать ограничения, установленные в рамках чрезвычайного положения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом, соответствующие меры. Все находящиеся на территории Грузии лица обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства.



Нарушение режима чрезвычайного положения влечет административную ответственность – штрафование физических лиц на 3 000 лари, а юридических лиц – на 15 000 лари», - говорится в информации МВД.



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