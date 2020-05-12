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В Грузии больше не будет военных блок-постов на въездах в крупных городов
12.05.2020 16:15
Грузия снимает дополнительные меры предосторожности, которые были приняты из-за пандемии коронавируса. В частности, на въездах и выездах в крупные города страны с 12 мая больше не будет военнослужащих Сил обороны.
Контроль будут осуществлять исключительно сотрудники министерства внутренних дел. Об этом стало известно после очередного заседания межведомственного координационного совета, созданного специально для борьбы с распространением COVID-19 в стране.
Кроме того, на заседании было принято решение о снятии режима строгого карантина в селе Гванкити Тержольского муниципалитета (регион Имерети). На специальных контрольно-пропускных пунктах будет дежурить полиция, термоскрининг населения продолдится.
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