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Полиция выявила 99 фактов нарушения режима чрезвычайного положения


18.05.2020   13:00


За последние 24 часа, в результате осуществленного правоохранителями мониторинга, в масштабе всей Грузии выявлены 99 новых фактов нарушения ограничений режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа.

Как сообщили «IPN» в МВД Грузии, с 21:00 часов 17 мая до 06:00 часов 18 мая в масштабе всей страны полиция оштрафовала 98 гражданин за нарушение т.н. комендантского часа. За нарушение правил перевозки граждан и перемещения на автомобиле правоохранителями оштрафовано одно лицо.

«Сотрудники соответствующих подразделений Министерства внутренних дел в целях предотвращения и превенции распространения коронавируса в стране оперативно реагирует на все факты правонарушений.

МВД вновь призывает граждан соблюдать ограничения, установленные в рамках чрезвычайного положения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом, соответствующие меры.

Все находящиеся на территории Грузии лица обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства. Нарушение режима чрезвычайного положения влечет административную ответственность – штрафование физических лиц на 3 000 лари, а юридических лиц – на 15 000 лари», - говорится в информации.

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