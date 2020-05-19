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Житель Гардабанского района задержан за похищение 100 тысяч лари
19.05.2020 12:49
Ограбление в Гардабанском районе (регион Квемо Картли), правоохранители задержали 47-летнего мужчину, который похитил сумму в размере 100 тысяч лари (31 тысяч долларов), сообщает сегодня МВД Грузии.
По данным следствия, ограбление произошло в селе Каратаклиа Гардабанского района, обвиняемый забрал деньги, находившиеся в принадлежащем другому гражданину автомобиле и скрылся с места происшествия. Вскоре полицейские задержали грабителя в городе Рустави. Следствие ведется по статье УК Грузии «грабеж».
Обвиняемому Ш.И. грозит лишение свободы на срок от 7 до11 лет.
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