

Житель Гардабанского района задержан за похищение 100 тысяч лари

19.05.2020 12:49





Ограбление в Гардабанском районе (регион Квемо Картли), правоохранители задержали 47-летнего мужчину, который похитил сумму в размере 100 тысяч лари (31 тысяч долларов), сообщает сегодня МВД Грузии.



По данным следствия, ограбление произошло в селе Каратаклиа Гардабанского района, обвиняемый забрал деньги, находившиеся в принадлежащем другому гражданину автомобиле и скрылся с места происшествия. Вскоре полицейские задержали грабителя в городе Рустави. Следствие ведется по статье УК Грузии «грабеж».



Обвиняемому Ш.И. грозит лишение свободы на срок от 7 до11 лет.





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