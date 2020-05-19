

Полиция выявила 101 факт нарушения режима чрезвычайного положения

19.05.2020 16:51





За последние 24 часа, в результате осуществленного правоохранителями мониторинга, в масштабе всей Грузии выявлен 101 новый факт нарушения ограничений режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа.



Как сообщает МВД Грузии, с 21:00 часов 18 мая до 06:00 часов 19 мая в масштабе всей страны полиция оштрафовала 92 гражданина за нарушение т.н. комендантского часа. За нарушение правил перевозки граждан и перемещения на автомобиле правоохранителями оштрафовано 8 лиц. Полиция выявила 1 факт нарушения правила самоизоляции.



«Сотрудники соответствующих подразделений Министерства внутренних дел в целях предотвращения и превенции распространения коронавируса в стране оперативно реагирует на все факты правонарушений.

МВД вновь призывает граждан соблюдать ограничения, установленные в рамках чрезвычайного положения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом, соответствующие меры.



Все находящиеся на территории Грузии лица обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства. Нарушение режима чрезвычайного положения влечет административную ответственность – штрафование физических лиц на 3 000 лари, а юридических лиц – на 15 000 лари», - говорится в информации.





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