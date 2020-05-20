

За сутки в Грузии выявлен 67 новых фактов нарушения режима ЧП

20.05.2020 15:02





По информации Министерства внутренних дел, за последние 24 часа в масштабе всей Грузии выявлено 67 новых фактов нарушения ограничений режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа. По их сообщению, с 21:00 часов 19 мая до 06:00 часов 20 мая в масштабе всей страны полиция оштрафовала 59 граждан за нарушение т.н. комендантского часа.



«Сотрудники соответствующих подразделений Министерства внутренних дел в целях предотвращения и превенции распространения коронавируса в стране оперативно реагирует на все факты правонарушений. За последние 24 часа, в результате осуществленного правоохранителями мониторинга, в масштабе всей Грузии выявлено 67 новых фактов нарушения ограничений режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа. С 21:00 часов 19 мая до 06:00 часов 20 мая в масштабе всей страны полиция оштрафовала 59 граждан за нарушение т.н. комендантского часа. За нарушение правил перевозки граждан и перемещения на автомобиле правоохранителями оштрафовано 6 лиц. Полиция выявила 2 факта нарушения правил самоизоляции.



МВД вновь призывает граждан соблюдать ограничения, установленные в рамках чрезвычайного положения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом, соответствующие меры.



Все находящиеся на территории Грузии лица обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства. Нарушение режима чрезвычайного положения влечет административную ответственность – штрафование физических лиц на 3 000 лари, а юридических лиц – на 15 000 лари», - говорится в информации, распространенной Министерством внутренних дел.





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