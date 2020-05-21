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За последние 24 часа выявлено 79 новых фактов нарушения режима чрезвычайного положения
21.05.2020 15:20
По информации Министерства внутренних дел, за последние 24 часа в масштабе всей Грузии выявлено 79 новых фактов нарушения ограничений режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа. По их сообщению, с 21:00 часов 20 мая до 06:00 часов 21 мая в масштабе всей страны полиция оштрафовала 74 граждан за нарушение т.н. комендантского часа. За нарушение правил перевозки граждан и перемещения на автомобиле правоохранителями оштрафовано 4 лица. Полиция выявила 1 факт нарушения правил самоизоляции.
«МВД вновь призывает граждан соблюдать ограничения, установленные в рамках чрезвычайного положения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом, соответствующие меры.
Все находящиеся на территории Грузии лица обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства. Нарушение режима чрезвычайного положения влечет административную ответственность – штрафование физических лиц на 3 000 лари, а юридических лиц – на 15 000 лари», - говорится в информации, распространенной Министерством внутренних дел.
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