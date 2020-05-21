

МВД Грузии планирует объявить в розыск проживающего за границей «вора в законе»

21.05.2020 22:09





МВД Грузии заочно предъявило обвинение 46-летнему вору в законе, который проживает за границей, сообщает ведомство. Теперь криминального авторитета планируется объявить в розыск.



По информации МВД, криминальный авторитет из-за границы решал разные финансовые споры в Грузии.



Накануне МВД задержало 13 человек по обвинению в причастности к «воровскому миру», вымогании денег у бизнесмена и участии в «воровских разборках». Для их задержания масштабная операция была проведена в регионах Имерети, Шида Картли и Аджарии.



Следствие установило, что задержанные путем «воровских разборок» систематически вымогали деньги у граждан, по телефону связывались с грузинским вором в законе, который находится за границей, а тот, в свою очередь, принимал окончательные решения по финансовым спорам.



Следствие ведется по статьям «вор в законе», «членство в воровском мире», «обращение к члену воровского мира», «поддержка деятельности воровского мира», «незаконное лишение свободы» и «насилие», что наказывается лишением свободы на срок от девяти до 15 лет.



МВД Грузии ужесточило законодательство по отношению к «ворам в законе» в апреле 2018 года. С тех пор в Уголовном кодексе Грузии появилась статья, карающая за участие или связи с воровским миром.



В частности, уголовно наказуемыми преступлениями, помимо членства в воровском мире и статуса «вор в законе», стали участие в воровской сходке, поддержка деятельности воровского мира, обращение к члену воровского мира или к вору в законе за разрешением спора и т. д. Все эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.



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