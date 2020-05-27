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В Батуми на акции с требованием освободить двух задержанных полиция задержала 30 лиц
27.05.2020 21:47
В ходе акции в Батуми полиция задержала 30 человек. Об этом говорится в заявлении МВД Грузии. В нем отмечается, что члены семьи и близкие 2 лиц, задержанных 7 мая, провели в Батуми акцию протеста с требованием освободить обвиняемых, в ходе которой попытались перекрыть центральную дорогу. В ведомстве поясняют, что, несмотря на ряд законных требований полиции, участники акции продолжили нарушать общественный порядок и попытались перекрыть дорогу насильственными методами.
Кроме того, в заявлении отмечено, что, исходя из высокого общественного интереса, МВД публикует кадры, на которых отображен факт хулиганства, на основании чего 7 мая сотрудники Департамента полиции Аджарии задержали в Батуми 2 лица, а 4 лицам обвинение предъявлено по ст. 239 УК Грузии. По данным ведомства, задержанные находятся в предварительном заключении.
«Сегодня члены семьи и близкие задержанных провели в Батуми акцию протеста с требованием освободить задержанных, в ходе которой попытались перекрыть центральную дорогу, несмотря на ряд законных требований полиции, участники акции продолжили нарушать общественный порядок и попытались перекрыть дорогу насильственными методами.
Во время акции в Батуми по статье 173 (неподчинение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов) и 166 (мелкое хулиганство) Кодекса административных правонарушений, всего задержаны 30 лиц», - говорится в информции.
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