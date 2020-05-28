

МИД Германии: атаковавший серверы бундестага хакер работал на ГРУ



bbc.com 28.05.2020 20:39



Россиянин Дмитрий Бадин, которого власти Германии обвиняют в хакерской атаке на немецкий парламент в 2015 году, был сотрудником российской военной разведки - Главного управления генштаба вооруженных сил России (ГРУ) заявляет МИД ФРГ.



“Обвиняемый считается подозреваемым в причастности к хакерской атаке на немецкий бундестаг в апреле-​​мае 2015 года в качестве члена группы APT 28. Есть достоверные доказательства того, что он был сотрудником военной спецслужбы ГРУ на момент нападения”, - говорится в сообщении пресс-службы дипведомства.



В начале мая генпрокуратура ФРГ объявила Бадина в международный розыск по подозрению в участии в кибератаке.



Как сообщали немецкие СМИ, кибератака на бундестаг началась с того, что депутаты получили одинаковые электронные письма, которые заканчивались на “@un.org” (как будто письмо пришло с адреса ООН). В сообщениях содержалась ссылка, переход на которую приводил пользователя в систему вредоносной программы-шпиона.



Издание Spiegel также утверждало, что хакеры скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012-го по 2015 годы.



Сама Меркель, отвечая на вопросы депутатов немецкого парламента, подтвердила информацию о взломе ее электронной почты, отметив, что ее это "сильно ранит". Она назвала это происшествие возмутительным, но добавила, что будет делать все для сохранения добрых отношений с Россией.



Российская сторона отвергала обвинения в причастности к хакерским нападениям: глава МИД Сергей Лавров утверждал, что Берлин не представил никаких доказательств причастности Москвы к атаке на парламентские сервера.



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