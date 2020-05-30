

СГБ: В Грузии существуют группы людей, пытающиеся разжечь конфликт между этническими грузинами и азербайджанцами

30.05.2020 17:55





Согласно оперативной информации Службы государственной безопасности, в Грузии существуют группы людей и ряд граждан, которые пытаются разжечь конфликт между этническими грузинами и азербайджанцами в регионах Квемо Картли и Кахети.



По данным СГБ, данные группы лиц пытаются использовать вопросы, возникающие в регионах Квемо Картли и Кахетии, с целью разжигания межнациональной розни.



«Группа лиц пытается внести раскол между гражданами Грузии грузинского и азербайджанского происхождения путем распространения неправильных и агрессивных призывов, которые вызывают с обеих сторон заявления и действия, оскорбляющие национальную честь и достоинство. Данная группа людей надеется, что разжигание межнациональной вражды приведёт к незаконному нарушению прав человека по этническому признаку.



В своих публичных заявлениях и идеологии эта группа представляет ситуацию таким образом, что этнически грузинское население якобы пользуется преимуществом по отношению к гражданам Грузии из этнических меньшинств, что ещё больше увеличивает риск провоцирования национального конфликта», — говорится в заявлении СБУ.



В то же время ведомство сообщает, что департамент государственной безопасности Службы государственной безопасности Грузии проводит расследование по факту расовой дискриминации.





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