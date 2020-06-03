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Девять граждан Турции оставлены в предварительном заключении
03.06.2020 16:52
Тбилисский городской суд избрал ограничение свободы в качестве меры пресечения в отношении девяти граждан Турции, задержанных по обвинению в незаконном пересечении границы и незаконном владении оружием.
Сторона защиты ходатайствовала перед судом об освобождении обвиняемых под залог в размере десяти тысяч лари в отношении восьми лиц и пяти тысяч лари в отношении одного из задержанных. Обвинение потребовало заключение задержанных под стражу.
В ходе судебного заседания один из обвиняемых рассказал, что обнаруженное у задержанных оружие было приобретено в Грузии.
Расследование ведется по статье 344 ч.1 и статье 236 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает незаконное пересечение государственной границы Грузии и незаконное приобретение/хранение или перевозку огнестрельного оружия/боеприпасов/ взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Расследование ведет департамент контрразведки Службы государственной безопасности.
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