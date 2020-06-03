

Генпрокуратура Грузии заочно обвинила гражданина России в мошенничестве

03.06.2020 19:10





В Тбилиси за мошенничество и незаконную легализацию доходов к уголовной ответственности заочно привлечен гражданин России и еще два юридических лица, сообщает сегодня Генеральная прокуратура Грузии.



По данным следствия, гражданин Российской Федерации, который в материалах дела упоминается инициалами «В.Л.» умышленно и обманным путем присвоил крупные суммы денег у граждан других стран.



Он зарегистрировал веб-сайт, на котором в обмен на определенную сумму якобы законным путем предлагал помощь гражданам разных стран в получении вида на жительство, гражданство и водительские права. Обвиняемый мошенническим путем переводил деньги обманутых им граждан на банковские счета созданных им же юридических лиц.



По этой схеме за 2017 год были присвоены крупные суммы денег, принадлежащие гражданам других стран. Гражданин России управлял этими средствами с помощью разных банковских операций с целью легализации незаконных доходов.



По данным прокуратуры, мошенник сумел присвоить 255 тысяч долларов, 22, 4 тысячи евро и 16, 5 тысяч лари. В ходе расследования были конфискованы три квартиры, три гаража, две машины, 19 920 долларов и 1786 лари.



2 июня 2020 года гражданину России было заочно предъявлено обвинение по подпункту «б» третьей части 180-й статьи УК Грузии (незаконное присвоение чужого имущества в крупном размере) и подпункту «в» третьей части 194 УК ( легализация незаконных доходов в особо крупном размере).



Юридическим лицам, учрежденным мошенником, были предъявлены обвинения в соответствии с подпунктом «в» части третьей статьи 194 Уголовного кодекса Грузии (легализация незаконных доходов в особо крупном размере).



Преступление предусматривает от 9-12 лет заключения для гражданина России и ликвидацией, лишением прав на деятельность или штрафом для юридических лиц.



В Генпрокуратуре отмечают, что расследование уголовного дела продолжается.



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