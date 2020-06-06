

Шейх Верховного управления мусульман Грузии не стал раскрывать детали его опроса в СГБ

06.06.2020 18:36





В СГБ Грузии завершился опрос шейха Верховного управления мусульман Грузии Саида Миртаги Асадова. Предположительно, тема опроса касалась текущего расследования СГБ по делу о расовой дискриминации, начатого 30 мая.



Как заявил Асадов на выходе из ведомства, он дал подписку о неразглашении, и поэтому не может говорить о деталях дела до завершения расследования.



«Я хотел бы поблагодарить СМИ за интерес к нам. Основные вопросы касались региона, но я подписал бумагу о неразглашении до окончания расследования. Были вопросы о текущих процессах в регионе, в том числе о событиях в связи с памятником Нариманову.



Когда в Марнеули был объявлен карантин, а город находился в красной зоне, мы оказывали населению материальную помощь, и предоставляли информацию на азербайджанском языке. Мы призывали, что это наша страна, мы дети этой страны, мы требовали равенства и равноправия. Посредством СМИ мы осуждали язык ненависти.



Были определенные группы, которые представляются, как защитники интересов грузинского этноса. Мои обращения были адресованы тем, кто использует язык ненависти и хочет вызвать раздор среди населения Грузии», — сказал Саид Миртаги Асадов.



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