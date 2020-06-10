

На рыбном рынке в Батуми произошел взрыв

10.06.2020 09:56





На рыбном рынке в Батуми произошел взрыв. Как сообщили «IPN» в Службе управления чрезвычайными ситуациями, пожар на территории, вызванный взрывом, на данный момент ликвидирован. По их данным, в результате происшествия никто не пострадал.



На месте работали 3 группы пожарных-спасателей. В ведомстве сообщают, что причины взрыва установит следствие.



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