

Поставки военной продукции из Франции в Грузию отложены - Сесиашвили

10.06.2020 13:06





Расходы Министерства обороны сокращаются на 75 миллионов лари, отсюда 30 миллионов – это международное соглашение, в рамках которого Франция должна была поставить военную продукцию, однако, исходя из пандемии, поставки этой продукции были отложены, - об этом сообщил журналистам председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.



Он отметил, что речь не идет об остановке проекта и средства будут отображены в бюджете следующего года.



«Речь не об остановке проекта, а о переносе срока. Расходы Министерства обороны сокращаются на 75 миллионов лари, отсюда 30 миллионов – это международное соглашение, в рамках которого Франция должна была поставить определенную продукцию, однако, исходя из пандемии, поставки этой продукции были отложены. Соответственно, как только будет готовность к поставке этой продукции, данные средства отразятся уже в бюджете будущего года. Это соглашение является международным, в рамках которого мы получаем определенную военную продукцию от Франции, соответственно, с учетом пандемии, возникла проблема поставки и инсталляции, и это было отложено по срокам, однако проект продолжится обычно и ясно, что посредством этого проекта усилится обороноспособность нашей страны. Как только пройдет посткризисный период, все это восстановится, ни один проект не останавливается», - сказал Сесиашвили.



Напомним, речь идет о соглашении, которое было оформлено с Францией в период нахождения на посту министра обороны Тины Хидашели.



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