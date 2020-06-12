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Гарибашвили: Российская оккупация остается главным вызовом
12.06.2020 14:59
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили, обращаясь к парламенту в формате «министерского часа», говорил об оккупации и отметил, что российская оккупация остается главнейшим вызовом, стоящим сегодня перед Грузией.
«Мы унаследовали сложнейшие условия безопасности среды от предыдущей власти, нам ежедневно приходится справляться с т.н бордеризацией. Наша страна имеет критическое значение для доступа демократического мира в Кавказский регион.
На фоне важности региона существуют прямые и косвенные угрозы безопасности Грузии, а также безопасности всего региона, предотвращению которых особое значение придается наличию гибких и эффективных оборонных возможностей. Черное море, милитаризация Кавказского региона и расположенные на территории современные российские воздушные, морские и сухопутные компоненты, значительно затрудняют военно-политический доступ Запада к региону», — заявил Гарибашвили.
По его словам, важнейшим вызовом является отсутствие высокоточных наземных, морских и воздушных компонентов большой дальности у границ Грузии.
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