

Силы обороны Грузии оснастят американскими штурмовыми винтовками M-4

12.06.2020 17:36





В Грузии все регулярные подразделения Сил обороны планируется оснастить штурмовыми винтовками M-4, заявил глава Минобороны Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу в парламенте на слушаниях в рамках "министерского часа".



В своем выступлении он заострил внимание на процессе модернизации Сил обороны и отметил, что уже осуществлены реформы и предприняты действенные шаги.



"Одним из значительных новшеств, которое вскоре станет реальностью, касается оснащения всех регулярных подразделений Сил обороны штурмовыми винтовками M-4. Наряду с винтовками М-4 боевые подразделения будут дополнительно оснащены современным вооружением по стандартам НАТО. Эта закупка стала возможна за участие Сил обороны Грузии в операциях по восстановлению и сохранению мира в Ираке в 2006-2007 годах, из неосвоенных выделенных правительством США Грузии сумм, которые составляют примерно 22 млн долларов", - заявил Гарибашвили.



Он также заострил внимание на закупки противотанковых систем "Джавелин".



"Это оружие, закупить которое было совершенно не представимо при прошлой, т.н. прозападной власти. Мы в ближайшее время планируем закупить новую партию, чем полностью будут укомплектованы Силы обороны", - заявил Гарибашвили.



Он также отметил, что армии приходится перемещаться на устаревшей спецтехнике, в связи с чем планируется закупить 480 единиц специальной техники. Какую технику он имел в виду, министр уточнять не стал.





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