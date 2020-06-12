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СГБ проводит спецоперацию в центре Тбилиси
12.06.2020 19:10
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии проводит спецоперацию в Сабурталинском районе Тбилиси. Об этом сообщает Общественное телевидение.
Сотрудники силового ведомства в эти минуты мобилизованы на территории жилищного комплекса Dream Town на улице Кавтарадзе.
По неподтвержденным данным, в результате спецоперации задержан был один человек – уроженец Чечни, который снимал квартиру в этом районе.
В пресс-службе СГБ подтвердили факт спецоперации, однако на данном этапе, в интересах следствия, какие-либо подробности в ведомстве не разглашают.
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