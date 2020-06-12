

Гарибашвили: Сегодня Грузия является достойным стратегическим партнером НАТО

12.06.2020 19:11





Сегодня Грузия является достойным стратегическим партнером НАТО, надежным союзником и самым совместимым государством-аспирантом в регионе, - об этом министр обороны Ираклий Гарибашвили заявил в парламенте, где предстал в формате «министерского часа».



Он отметил, что Грузия продолжает выполнять свои обязательства и рекомендации перед альянсом по принципу – «Больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО».



«Сотрудничество с НАТО и странами-партнерами является главным краеугольным камнем развития нашего министерства. Благодаря неустанным усилиям наших солдат наша страна как надежный партнер заняла важное место в архитектуре евроатлантической безопасности. Сегодня Грузия - достойный стратегический партнер НАТО, надежный союзник и самое совместимое государство-аспирант в регионе. Большая заслуга наших солдат, что Грузия вносит значительный вклад в укрепление безопасности евроатлантического пространства. Мы продолжаем досконально выполнять свои обязательства и рекомендации перед альянсом по принципу – «Больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО». С этим духом мы продолжаем реформы и модернизацию», - заявил Ираклий Гарибашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







