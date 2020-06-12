

Украина получила от НАТО партнерский статус

12.06.2020 21:48





Украина получила от НАТО статус партнера с расширенными полномочиями. Об этом объявил сегодня, 12 июня, Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, поддержавшей решение союзников о наделении Украины статусом, которым до сих пор пользовались только - Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция.



Статус партнера с расширенными возможностями - часть инициативы НАТО по развитию совместимости вооруженных сил между союзниками и партнерами, внесшими значительный вклад в операции Североатлантического договора.



Нынешнее решение означает, что Украина сможет пользоваться расширенным доступом к программам совместимости, к участию в совместных учениях, к более широкому обмену информацией, включая сведения о приобретенном практическом опыте.



Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, приветствуя новый статус Украины, в частности, сказал: «У Соединенного Королевства сложилось тесное сотрудничество с Украиной, где британские военнослужащие провели обучение 18 тысяч солдат и офицеров. И мы ожидаем расширения этого сотрудничества. Мы все выиграем от растущей совместимости наших сил. Союз НАТО выражает радость в связи с обретением такого партнера».



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