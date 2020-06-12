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В Грузии завершена установка французских систем ПВО


12.06.2020   21:54


Грузию защитят системы французских ПВО

В Грузии завершено строительство и установка французских систем противовоздушной обороны, которую приобрела в 2015 году. Об этом заявил глава Минобороны страны Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.

"Завершились строительство объектов и установка определенных систем воздушной обороны, которые были приобретены в рамках французского проекта. Сейчас происходит внедрение системы контроля и управления, которое предварительно завершится к 2021 году", - сказал он.

Гарибашвили подчеркнул, что военное ведомство уделяет большое внимание развитию военной авиации, летательные аппараты регулярно восстанавливают и модернизируют на заводах республики, передает РИА Новости.

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