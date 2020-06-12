

В Грузии завершена установка французских систем ПВО

12.06.2020 21:54





Грузию защитят системы французских ПВО



В Грузии завершено строительство и установка французских систем противовоздушной обороны, которую приобрела в 2015 году. Об этом заявил глава Минобороны страны Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.



"Завершились строительство объектов и установка определенных систем воздушной обороны, которые были приобретены в рамках французского проекта. Сейчас происходит внедрение системы контроля и управления, которое предварительно завершится к 2021 году", - сказал он.



Гарибашвили подчеркнул, что военное ведомство уделяет большое внимание развитию военной авиации, летательные аппараты регулярно восстанавливают и модернизируют на заводах республики, передает РИА Новости.



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