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В Грузии завершена установка французских систем ПВО
12.06.2020 21:54
Грузию защитят системы французских ПВО
В Грузии завершено строительство и установка французских систем противовоздушной обороны, которую приобрела в 2015 году. Об этом заявил глава Минобороны страны Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.
"Завершились строительство объектов и установка определенных систем воздушной обороны, которые были приобретены в рамках французского проекта. Сейчас происходит внедрение системы контроля и управления, которое предварительно завершится к 2021 году", - сказал он.
Гарибашвили подчеркнул, что военное ведомство уделяет большое внимание развитию военной авиации, летательные аппараты регулярно восстанавливают и модернизируют на заводах республики, передает РИА Новости.
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